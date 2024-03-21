Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с призывом предоставить больше помощи с противовоздушной обороной и боеприпасами, а также способствовать прогрессу на пути Украины к европейской интеграции, сообщает РБК-Украина.

"Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни", — сказал украинский лидер.

"Имеющихся систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве — чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно предпринять", — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил за создание Фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для украинских солдат, добавив, что Европа может дать больше, и сейчас очень важно это доказать.

Зеленский призвал европейских лидеров активизировать оборонное производство.

"Я надеюсь, что мы все можем согласиться, что наша Европа нуждается в настоящей оборонной самодостаточности. Этого можно добиться только путем увеличения производства оружия и боеприпасов на континенте. Украина демонстрирует, что это можно сделать достаточно быстро", — сказал президент Украины.

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