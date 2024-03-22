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Россия в ночь на пятницу, 22 марта, подвергла Украину очередному массированому ракетному обстрелу. Воздушная тревога была объявлена ранним утром на всей территории Украины. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили сограждан о пусках российских крылатых ракет из района Каспийского моря и о взлете истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Затем последовали предупреждения о гиперзвуковой ракете "Кинжал", летящей в направлении Днепра, крылатой ракете в Черкасской области, движущейся в направлении Умани, а также крылатых ракетах на границе Черниговской и Полтавской областей, летящих в направлении Киева.

В Харькове во время обстрела прогремели около 15 взрывов: сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, целями россиян были объекты энергетической структуры Харькова. В ряде мест после взрывов начались пожары.

По словам Терехова, из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением. "Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута", — отмечается в его следующем посте.

Около 4.10 взрывы прогремели и в Запорожье. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о восьми ракетных ударах. "Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем", — говорится в его посте. Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что, по предварительным данным, были разрушены два дома частного сектора, еще 7 домов повреждены.

В Кривом Роге, как сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул, в результате комбинированной атаки ракетами и дронами зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Вечером 21 марта в воздушном пространстые на юге Украины были обнаружены российские ударные беспилотники. Дроны двигались в направлении целого ряда областей, была объявлена воздушная тревога.

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