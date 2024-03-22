Минобороны РФ в первую очередь сосредоточит внимание на резервистах. Но не исключена и новая мобилизация, выяснила "Верстка".

В России планируют в ближайшее время отправить на войну против Украины еще 300 тысяч человек, сообщило в пятницу, 22 марта, издание "Верстка" со ссылкой на четыре источника в администрации президента и региональных правительствах, а также на высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ.

По словам собеседников издания, власти сконцентрируют внимание в первую очередь на резервистах и на гражданах, находящихся в запасе. На войну также попытаются отправить срочников, у которых заканчивается срок службы — их будут "уламывать всеми способами" на подписание контракта.

Снижение темпов набора добровольцев

Как отмечает "Верстка", это связано с тем, что темпы набора добровольцев значительно замедлились: по словам одного из сотрудников пункта найма контрактников, с осени они снизились в 20 раз.

Издание пишет, что одним только призывом резервистов и бывших срочников "дело может не ограничиться". Так, в Москве оборонные предприятия и бюджетные организации начали активно оформлять бронь для сотрудников, а в военкоматах возобновляют работу юристы и психологи, которых привлекали к мобилизации осенью 2022 года. Официально все это делается в рамках подготовки к плановому весеннему призыву, но источники издания называют все эти действия "мобилизацией 2.0".

Независимые наблюдатели ранее прогнозировали, что после переизбрания президентом России Владимира Путина в стране может начаться новая мобилизация. В Минобороны неоднократно заверяли, что пока таких планов нет.

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