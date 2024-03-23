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Тема смертной казни за терроризм будет глубоко проработана, чтобы в итоге принять в этом вопросе решение, отвечающее ожиданиям общества, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, комментируя призывы вернуть смертную казнь за особо опасные преступления.

Ранее с призывами вернуть смертную казнь в России выступили депутат Госдумы от оккупированного Россией украинского Крыма Михаил Шеремет, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, а также депутат Виктор Водолацкий.

"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт", — написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отмена смертной казни в России стала следствием вступления страны в Совет Европы и присоединения к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В апреле 1997 года Россия подписала шестой протокол к Европейской конвенции о правах человека. Согласно ему, в мирное время никто не может быть казнен.

Этот документ не был ратифицирован Госдумой, однако в 1999 году в России был объявлен мораторий на смертную казнь до того момента, пока во всех регионах страны не появятся суды присяжных.

С 1 января 2010 года суды присяжных появились во всех регионах, но еще до того, в ноябре 2009 года Конституционный суд страны постановил, что смертная казнь в России применяться не будет и после этого.

В 2022 году председатель КС Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции.

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