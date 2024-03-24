В пятницу вечером несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске — погибли более 130 человек, включая детей. В этот же вечер группировка "Исламское государство", признанная террористической в России и многих других странах, взяла на себя ответственность за нападение.

Официальных версий, кто мог стоять за этим, российская сторона пока не предлагала. Российские пропагандистские каналы писали, что заявление ИГ фейковое, и намекали на причастность Украины, которая это категорически отрицает.

За сутки, прошедшие со времени нападения, ИГ распространило новое заявление, в котором еще раз говорилось о ее ответственности за произошедшее в "Крокус Сити Холле".

В сообщении агентства "Амак", связанном, как считается, с ИГ, опубликована фотография, на которой, предположительно, изображены четверо участников нападения. На фотографии их лица полузакрыты масками и размыты фотофильтром.

При этом, как рассказывает эксперт Би-би-си по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами, в этом сообщении не упоминается, какое именно региональное отделение подготовило и совершило нападение.

В стандартной формулировке, на месте, где ИГ обычно указывает одно из своих подразделений, в заявлении относительно "Крокус Сити Холла" написано только "Россия".

По мнению Мины Аль-Лами, отсутствие упоминания регионального отделения — довольно частая практика для ИГ. В данном случае это может говорить нам о том, что ИГ пытается защитить свой немногочисленный филиал в России от пристального внимания российских силовиков, либо о том, что региональное отделение могло и не участвовать в нападении.

Как отмечает Мина Аль-Лами, в январе 2024 года, когда ИГ взяло на себя ответственность за нападения в иранском городе Кермане, оно также не стало указывать региональное отделение, осуществившее нападение.

Отсутствия указания на местное отделение

На отсутствие упоминания регионального отделения ИГИЛ обратили внимание и провластные российские каналы. По их мнению, это говорит о том, что заявление заявление группировки является фейком.

Так, в провоенном и близком к Минобороны РФ телеграм-канале "Рыбарь" утверждалось, что "заявления о том, что ИГ якобы взяло на себя ответственность за теракт в Москве, являются фейком", так как "этих сообщений нет ни на одном из ресурсов группировки или их региональных филиалов".

Ранее сообщалось, что к нападению в Подмосковье могут быть причастны связанные с ИГ "Вилаят Кавказ" или "Вилаят Хорасан" — афганская ячейка ИГ. О том, что за нападением на "Крокус" может стоять именно "Вилаят Хорасан", ранее заявляли источники американских СМИ в спецслужбах США.

Предполагается, что среди членов афганского филиала могут быть русскоязычные выходцы из Центральной Азии.

До нападения на "Крокус Сити Холл" деятельность группировки "Исламское государство" (ИГ) в России в основном сводилась к малозаметным атакам на сотрудников силовых структур, пишет журналист Службы мониторинга Би-би-си Алекс Шамс Райт.

Райт отмечает, что, как правило, ИГ действует в России под вывеской своего малозаметного филиала "Кавказская провинция", основанного в 2015 году.

Последнее нападение, ответственность за которое взяла на себя ИГ, было совершено в России в 2020 году.

Зачем ИГИЛ понадобились нападения в Кермане и Красногорске?

По мнению эксперта Би-би-си Мины Аль-Лами, между последним нападением в Подмосковье и январским в Кермане довольно много общего, включая количество жертв (более 100 погибших в России и около 100 в Иране), а также тот факт, что оба были совершены в странах, где ИГ не имеет значительного присутствия, активных филиалов или базы поддержки.

"В целом, группировка и ее сторонники будут рассматривать эти две крупные атаки в этом году как большой пропагандистский переворот, который, как надеется ИГ, поможет восстановить его имидж в роли глобальной угрозы и активизировать усилия по вербовке, хотя они последовали за тяжелым годом для ИГ, полным неудач", — добавила эксперт.

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