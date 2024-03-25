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Войска РФ в ночь на понедельник, 25 марта, нанесли удар по Одессе с помощью БПЛА, сообщили местные власти. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в атаке были задействованы ударные беспилотники.

Пользователи городских чатов сообщили о перебоях с электроснабжением в городе. О попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры также сообщил Кипер. По его словам, экстренные службы работают на местах происшествий. Подробностей о поврежденных объектах чиновник не приводит.

Россия усилила атаки по энергетике Украины

В последние дни целями ударов РФ по Украине неоднократно становились именно объекты энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 22 марта РФ провела массированную воздушную атаку по энергетике страны, которую в Киеве назвали самой массированной с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В ходе этой атаки среди прочих объектов была серьезно повреждена расположенная в Запорожье Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — одно из самых крупных и мощных гидросооружений Украины. По оценке украинской стороны, хотя разрушения на ДнепроГЭС были не так значительны, как во время прорыва дамбы на Каховской ГЭС, станция в Запорожье "потеряна", и ее не удастся восстановить в ближайшие месяцы.

ДТЭК потерял половину генерирующих мощностей

По словам Сергея Коваленко — генерального директора компании YASNO, входящей в один из крупнейших энергохолдингов Украины ДТЭК, — этот холдинг из-за атаки РФ 22 марта потерял 50 процентов генерирующих мощностей. Были поражены как генерирующие, так и распределительные составляющие энергосистемы Украины, ввиду чего проблемы с электроснабжением могут наблюдаться даже летом, отметил Коваленко в эфире телемарафона.

Минобороны РФ 22 марта признало, что наносит удары непосредственно по объектам энергетической структуры Украины, однако утверждало, что в результате атак было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов". В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Москва хотела бы, чтобы США призвали Киев не наносить удары по "социальным объектам" в России.

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