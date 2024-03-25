Вызов посла РФ в МИД Польши связан с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой в ходе обстрела Западной Украины 24 марта.

Посол России Сергей Андреев не явился по вызову в министерство иностранных дел Польши в Варшаве в связи с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой во время обстрела Западной Украины. Об этом сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский в понедельник, 25 марта, агентству PAP. По его словам, дипломатическая нота с требованием представить объяснения инцидента будет направлена непосредственно в российский МИД.

Представитель польского МИД также напомнил, что обязанности посла в стране пребывания четко сформулированы в Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Поэтому мы задаемся вопросом, выполняет ли российский посол указания министерства иностранных дел в Москве, и в состоянии ли он представлять интересы РФ в Варшаве соответствующим образом", — заявил он.

Как заявил позже Андреев агентству РИА "Новости", он "посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался".

Российская ракета в воздушном пространстве Польши

Утром 24 марта российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. По данным польского Генштаба, это произошло в 4.23 утра по местному времени (06.23 мск) над селом Осердув в Люблинском воеводстве. Ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

Целью ракеты была западная Украина, указал Генштаб. На протяжении полета ракета была под наблюдением польских военных радаров, заверило ведомство. Варшава приняла меры по защите воздушного пространства страны. В частности, были задействованы польские и союзные военно-воздушные силы.

В конце 2023 года Польша уже заявляла о пролете российской ракеты через свое воздушное пространство. В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув на границе с Украиной упала ракета, в результате погибли двое мирных жителей. Страны Запада считают, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от российских атак.

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