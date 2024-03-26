Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

Неделю назад Данилов заявил, что украинские военные могут сделать "санитарную зону" на территории России. Она может проходить по территории Москвы, а может, и дальше.