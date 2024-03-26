Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.
Другим своим указом Зеленский назначил новым секретарем СНБО Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки Украины.
Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.
Неделю назад Данилов заявил, что украинские военные могут сделать "санитарную зону" на территории России. Она может проходить по территории Москвы, а может, и дальше.
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