Папа римский Франциск в ходе своего ежегодного пасхального обращения "Городу и Миру" (Urbi et Orbi) в воскресенье, 31 марта, призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех".

"Настаивая на соблюдении принципов международного права, я призываю к общему обмену всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", — заявил понтифик.

Он так же призвал к прекращению огня в секторе Газа, обеспечению доступа туда гуманитарной помощи и скорейшему освобождению израильских заложников, похищенных 7 октября палестинским террористическим движением ХАМАС. "Война всегда абсурдна, война — это всегда поражение", — заключил он.

Помимо войн в Украине и секторе Газа папа римский упомянул продолжающиеся конфликты в разных частях света. Он призвал не забывать о продолжающейся войне в Сирии и не допустить эскалации на границе Ливана и Израиля; сгладить "этнические, культурные и конфессиональные различия" на Западных Балканах. Также он поддержал переговоры между Арменией и Азербайджаном о подписании мирного договора.

В своей речи Франциск упомянул продолжающиеся кризисы на Гаити, в Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Мозамбике. А также выразил солидарность с жертвами "всех форм терроризма".

Ранее в марте Папа римский Франциск заявил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры". Его слова вызвали волну критики среди украинских и европейских политиков. Позже представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия.

В субботу, 30 марта, Папа римский Франциск в десятиминутной проповеди во время Всенощного пасхального бдения в соборе Святого Петра в Ватикане призвал верующих сохранять радость и надежду несмотря на все личные и глобальные политические кризисы.

По словам понтифика, "в этом сила Божья: победа жизни над смертью, торжество света над тьмой, возрождение надежды посреди руин неудач". Он назвал кризисы личной и мировой жизни "валунами смерти" и сказал, что Пасха способна сдвинуть эти валуны. Стремление к миру во всем мире подрывают "безжалостность ненависти", "жестокость войны", эгоизм и равнодушие, сказал папа.

Как передает AFP, 87-летний Франциск прибыл на место проведения службы в кресле-каталке незадолго до начала, проповедь свою произнес на итальянском языке, говоря без каких либо затруднений, а в конце службы, длившейся два с половиной часа, не выказал признаков усталости и даже пообщался с некоторыми верующими, поприветствовав и благословив их. На службе присутствовало около шести тысяч человек, отмечает агентство.

Под сводами базилики, среди прочего, звучали молитвы о миротворческом служении гражданских властей, о мигрантах и беженцах, а также о том, чтобы Господь уберег "все народы Земли от войны, ненависти и привыкания к злу", сообщает портал Vatikan News. Папа Франциск также по традиции крестил восемь человек.

Франциск пропустил крестный ход Страстной пятницы



Папа римский принял участие в субботней службе в соборе Святого Петра на следующий день после того, как его участие в крестном ходе в Страстную пятницу в последний момент отменилось. Как сообщили в пресс-службе Ватикана, это было сделано, чтобы "сберечь здоровье понтифика". По имеющимся данным, у Франциска возникли проблемы с коленом, именно из-за них он вынужден передвигаться в кресле-каталке.

В 2023 году папа также пропустил церемонию крестного пути. Из-за проблем со здоровьем ему приходится ограничивать активность, что обостряет дискуссии о его способности возглавлять Римско-католическую церковь. Летом 2022 года папа римский указывал, что ему приходится все больше ограничивать себя из-за возраста и он готов однажды уйти в отставку.

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