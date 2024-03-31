Руководитель немецкого дочернего подразделения производителя ракет TAURUS , европейского концерна Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA) Томас Готтшильд сообщил о приостановке их производства в связи с отсутствием заказов. Интервью с ним опубликовала немецкая газета Augsburger Allgemeine.

По словам Готтшильда, оборонная промышленность не имеет права выпускать продукцию без заказов на нее, а заказов на TAURUS не было. При этом он предупредил, что для возобновления производства ракет, которые так хотела бы заполучить Украина, потребуется определенное время.

"Когда производство прерывается, как в случае с TAURUS, это становится проблемой для нашей отрасли", - объясняет он. - Потому что наши поставщики, которые часто являются малыми и средними предприятиями, в таких случаях прекращают производство. Они часто не могут позволить себе финансово поддерживать производственные линии в рабочем состоянии. Поэтому, если мы получим новые заказы на TAURUS, нашим поставщикам сначала придется перестроиться и, например, обеспечить себя необходимым сырьем".

"Оборонная промышленность не может творить чудеса: мы получаем заказ сегодня и можем выполнить поставку завтра - это не работает, - подчеркивает менеджер. - Вот почему, дискутируя с политиками, мы всегда указываем, насколько сильно мы зависим от того, чтобы заказы были для нас планируемыми. Оборонная промышленность нуждается в долгосрочных заказах, чтобы иметь возможность предоставлять возможности в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе".

Шольц продолжает отказывать Украине в поставках TAURUS

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает отрицать возможность поставок ракет TAURUS Украине. Он объясняет это тем, что Германия пытается "предотвратить эскалацию войны" между Россией и Украиной и не допустить войны между Россией и НАТО.

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, напротив, активно выступает за отправку TAURUS в Украину. По его словам, ракеты помогли бы Украине "серьезно нарушить линии снабжения российской армии".

Германский бундестаг большинством голосов партий правящей коалиции в последние месяцы дважды высказывался против предоставления ракет ТAURUS Украине. При этом более половины немцев (61%) также выступают против поставок Taurus Украине, "за" высказались только 29%. Таковы данные соцопроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD и газеты Die Welt. Они были обнародованы 7 марта.

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