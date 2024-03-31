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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на срочную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 31 марта.

Согласно указу, по призыву в армию отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Исключения составят те, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также уже находящиеся в запасе граждане в возрасте 28 и 29 лет.

Всего на срочную службу планируется призвать 150 тысяч человек. Это наибольшее количество людей за последние 8 лет. Во время прошлой призывной кампании осенью 2023 года российские власти планировали набрать 130 тысяч солдат для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Верхний порог для службы по призыву подняли с 27 лет до 30

Ранее российские власти постановили, что по новым правилам срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27, как это было раньше. Изначально планировалось поднять обе возрастные планки и начать призывать в армию граждан не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. В итоге было принято решение поднять только верхнюю границу призывного возраста.

Солдат пообещали не отправлять в зону боевых действий

29 марта Генштаб РФ пообещал, что солдат, проходящих службу по призыву, не будут направлять на оккупированные территории Украины или в зону боевых действий. А срок службы, как и ранее, составит 12 месяцев.

Тем не менее, известны факты, когда "срочников" направляли служить в аннексированный Крым, а также приграничные с Украиной регионы, включая Белгородскую область. Кроме того, российские СМИ многократно писали о случаях, когда солдат срочной службы пытались заставить подписать контракт с Минобороны РФ.

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