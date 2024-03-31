Британская разведка в результате анализа снимков обнаружила четыре баржи, расположенные у входа на объект Черноморского флота России в Новороссийском морском порту, говорится в сообщении британского минобороны.

"Это попытка усилить защиту порта от атак украинских безэкипажных надводных кораблей", — заявляет британская разведка.

В сообщении отмечается, что Новороссийский порт для России сейчас играет решающую роль в укрытии наиболее ценных кораблей Черноморского флота.

В феврале пророссийские "военкоры" сообщили об отставке командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, который занимал этот пост с сентября 2022 года. По их данным, его отправили в отставку вследствие потерь Черноморского флота в результате украинских атак, последней из которых стало уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников".

В российском Минобороны об отставке Соколова официально не сообщали. Однако британская разведка также пишет о Соколове как о бывшем командующем ЧФ и называет его преемником Сергея Пинчука, с 2021 года занимавшего пост начальника штаба Черноморского флота.

В начале марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Виктора Соколова. Как пишет британская разведка, отставка Соколова связана с последними успехами Украины в использовании дронов против российских целей как на море, так и в порту.

"Сменивший его вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, стремился повысить шансы российских судов на выживание, приняв дополнительные превентивные и оборонительные меры, в том числе сократив подходы к портовым объектам", — делает вывод британская разведка.

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