Иран предупреждал Россию о возможности крупной "террористической операции" накануне атаки на "Крокус Сити Холл", утверждает Reuters со ссылкой источники, "знакомые с ситуацией".

"За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", — сообщил один из собеседников агентства.

Вашингтон ранее заявлял, что передавал Москве информацию об угрозе террористической атаки. Российские власти неофициально это подтверждали, но заявляли государственным СМИ, что информация якобы была неконкретной. Посол США в России Линн Трейси в пятницу отвергла эти претензии: "Переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия".

Иранская разведка в январе заявила об аресте 35 человек, подозреваемых в причастности к взрывам в городе Керман, в результате которых погибли почти 100 человек. Ответственность за них, как и за атаку на "Крокус Сити Холл", взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России и признано террористическим и в других странах).

"Один из [арестованный в Иране] террористов сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию", — сообщил еще один источник Reuters.

По данным собеседника агентства, в информации, предоставленной Тегераном Москве о готовящейся атаке, не хватало конкретных подробностей относительно времени и точной цели.

Третий источник — высокопоставленный сотрудник службы безопасности — заявил: "Поскольку Иран уже много лет является жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

МИД Ирана и Кремль не ответили на просьбу Reuters о комментариях. В Вашингтоне также не предоставили комментарий.

Оспаривая утверждения США о том, что за нападением на "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство", Россия бездоказательно заявляет, что Украина была причастна к атаке. Киев категорически отвергает это утверждение.

И в атаке в иранском городе, и нападении в "Крокусе" участвовали граждане Таджикистана, отмечает Reuters. "Исламское государство" вербуют людей в этой небогатой стране, говорят эксперты.

Дипломатический источник в Таджикистане подтвердил, что Тегеран недавно обсуждал с Душанбе вопрос расширения участия этнических таджиков в боевом подполье. "Исламское государство" питает ненависть к шиитам — доминирующему направлению ислама в Иране.

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