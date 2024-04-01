В результате авиаудара по консульству Ирана в Дамаске был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана, сообщают СМИ.

Генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Реза Захеди был убит в результате авиаудара рядом с консульством Ирана в столице Сирии Дамаске, выполненном, по утверждению Тегерана, Израилем. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство AFP.

Захеди был командующим сухопутными войсками КСИР с 2006 по 2009 годы, с 2017 года руководил операциями КСИР. Всего в результате удара погибли по меньше мере шесть человек, еще несколько получили ранения, сообщает агентство AFP со ссылкой на сирийские власти и иранские СМИ. Удар пришелся по зданию, прилегающему к зданию консульства, пишут местные СМИ. Здание в результате было полностью разрушено.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран возлагает ответственность за атаку на Израиль. Удар по иранскому консульству в Дамаске является "нарушением всех международных конвенций", заявил Абдоллахиян. Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

Как напоминает агентство Reuters, после нападения поддерживаемой Ираном террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября ЦАХАЛ усилил авиаудары в Сирии по поддерживаемым Ираном боевикам.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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