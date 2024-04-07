В Израиле состоялись многотысячные акции протеста, участники которых требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время вторжения на израильскую территорию ровно полгода назад.

Демонстрации в Тель-Авиве и других городах Израиля состоялись после того, как израильские военные сообщили о возвращении тела одного из заложников — Элада Кацира. В январе было опубликовано видео с живыми заложниками, в числе которых был и Кацир.

Участники демонстраций скандировали "Выборы немедленно!" и "Прости, Элад!"

Вышедшие на улицы жители считают, что правительство Нетаньяху не способно добиться освобождения около 130 заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе.

Среди тех, кто принял участие в акциях протеста, были и родственники заложников.

"Элад Кацир смог пережить только три месяца в неволе. Сегодня он должен был быть с нами. Он должен был быть с нами!" — сказала Би-би-си одна из участниц демонстраций Ноам Пери.

Сестра Кацира Кармит Палти Кацир разместила в фейсбуке пост, в котором заявила, что ее брат мог бы вернуться домой живым, если бы власти Израиля договорились о перемирии. "Наши лидеры трусливы, и ими руководят политические соображения. Поэтому соглашения и нет, — считает она. — Премьер-министр, военный кабинет и члены коалиции! Посмотрите на себя в зеркало и скажите, что ваши руки не в крови".

По данным организаторов, в акциях протеста приняли участие около 100 тыс. человек, по другим сведениям, число участников составляло около 45 тыс.

Во время демонстрации в Тель-Авиве в толпу врезался автомобиль, в результате чего пострадали пять человек, водитель был арестован. В некоторых случаях демонстрации сопровождались столкновениями с полицией.

Тем временем в воскресенье в Каире должны продолжиться переговоры о перемирии в секторе Газа. Согласно некоторым сообщениям, в консультациях между представителями Израиля и ХАМАС должны принять участие директор ЦРУ Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль Тани.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли около 1200 израильтян, подавляюще большинство из них — мирные жители. Боевики также захватили и привезли в Газу 253 заложников, часть из которых была освобождена. Судьба 129 захваченных остается неизвестной. По меньшей мере 34 заложника считаются погибшими, израильские военные обнаружили тела 12 из них.

После вторжения ХАМАС Израиль заявил, что намерен уничтожить группировку ХАМАС и начал вторжение в сектор Газа. По сведениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, с тех пор в Газе погибли более 33 тыс. человек, многие из них — женщины и дети.

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