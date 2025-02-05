Кремль: контакты между Москвой и Вашингтоном в последнее время "интенсифицировались"

Общение между Россией и США по вопросу прекращения огня в Украине в последнее время стало более активным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого", — цитирует его слова "Интерфакс".

Как отмечает агентство, так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о проведении Вашингтоном переговоров как с Киевом, так и с Москвой.

В воскресенье Трамп сообщил, что Белый дом запланировал встречи и переговоры с представителями Украины, России и других стран. Другие подробности американский лидер не привел.

Ранее президент США заявлял, что надеется поговорить с Путиным, и отметил, что с Москвой уже идут "очень серьезные" обсуждения по вопросу прекращения огня в Украине.

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