Франция поставила Украине первые истребители Mirage 2000-5

Франция поставила Украине первые многоцелевые истребители Mirage 2000-5, которые первоначально предполагалось передать до конца 2024 года. "После нескольких месяцев обучения украинских пилотов во Франции первые самолеты прибыли в Украину", — написал французский министр обороны Себастьен Лекорню в соцсети X.

Сколько истребителей получили ВСУ, он не уточнил. Теперь самолеты, управляемые обученными украинскими пилотами, "будут участвовать в защите неба Украины", отметил Лекорню.

Между тем телеканал BFMTV напомнил, что из 26 самолетов Mirage 2000-5, имеющихся в распоряжении французских ВВС, Париж планировал передать Киеву шесть.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале июня 2024 года пообещал передать Украине до конца 2024 года партию истребителей Mirage-2000. В октябре Лекорню заявил, что поставки отложены до первого квартала 2025 года.

Mirage 2000-5 — модернизированная модификация боевого самолета Mirage 2000. Она снабжена улучшенным радаром и может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" Mica, а также нести крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, которые Франция поставляет Украине, обороняющейся от вторжения РФ.

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