Россия атаковала украинские порты на Дунае. Обломки беспилотников обнаружили в Молдове

Российские войска в ночь на четверг атаковали беспилотниками украинские порты на реке Дунай. Как сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, удары были нанесены по Измаильскому району на границе с Румынией.

"Повреждена припортовая инфраструктура и недействующее учебное заведение", — рассказал Кипер. Он добавил, что осколки одного из БПЛА попали в автомобиль, находившаяся там женщина госпитализирована.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила в Telegram-канале, что на юге Одесской области из-за атаки дронов по припортовой инфраструктуре вспыхнули несколько пожаров. Спасатели подтвердили, что пострадал один человек.

Министерство обороны Румынии опубликовало пресс-релиз с осуждением российской атаки. По данным Бухареста, один из российских дронов нарушил румынское воздушное пространство. Радары установили, что он зашел примерно на 1 км вглубь территории страны напротив украинского порта Рени на Дунае.

По предварительным данным, российский беспилотник мог упасть на румынской территории. О каком-либо ущербе не сообщается. Сейчас идут поиски его обломков. Во время атаки в небо поднимались два самолета F-16 румынских ВВС и два Eurofighter ВВС Испании.

Президент Молдовы Майя Санду опубликовала снимок обломка российского дрона "Герань" (так в РФ называют аналоги иранских Shahed). "Беспилотники Shahed нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван", — заявила Санду.

Russia’s war on Ukraine crossed into Moldova again. Shahed drones violated our airspace, two exploded on our soil, putting Moldovan lives at risk.



Russia respects no borders, attacks civilians, spreads terror. Its war on Ukraine is criminal. Leave us, peaceful nations, alone. pic.twitter.com/6PYD8oKkIz — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 13, 2025

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что в связи с инцидентом в ведомство будет вызван посол России в Кишиневе.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего в ночь на 13 февраля Украину атаковали 140 российских дронов. 85 из них удалось уничтожить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Еще 52 БПЛА были сбиты с курса так, что они упали на землю и не нанесли ущерба.

По данным украинских военных, от российских атак пострадали Одесская и Харьковская области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале лишь о незначительных повреждениях на земле от обломков БПЛА.

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