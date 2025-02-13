Россия атаковала украинские порты на Дунае. Обломки беспилотников обнаружили в Молдове

Российские войска в ночь на четверг атаковали беспилотниками украинские порты на реке Дунай. Как сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, удары были нанесены по Измаильскому району на границе с Румынией.
"Повреждена припортовая инфраструктура и недействующее учебное заведение", — рассказал Кипер. Он добавил, что осколки одного из БПЛА попали в автомобиль, находившаяся там женщина госпитализирована.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила в Telegram-канале, что на юге Одесской области из-за атаки дронов по припортовой инфраструктуре вспыхнули несколько пожаров. Спасатели подтвердили, что пострадал один человек.
Министерство обороны Румынии опубликовало пресс-релиз с осуждением российской атаки. По данным Бухареста, один из российских дронов нарушил румынское воздушное пространство. Радары установили, что он зашел примерно на 1 км вглубь территории страны напротив украинского порта Рени на Дунае.
По предварительным данным, российский беспилотник мог упасть на румынской территории. О каком-либо ущербе не сообщается. Сейчас идут поиски его обломков. Во время атаки в небо поднимались два самолета F-16 румынских ВВС и два Eurofighter ВВС Испании.
Президент Молдовы Майя Санду опубликовала снимок обломка российского дрона "Герань" (так в РФ называют аналоги иранских Shahed). "Беспилотники Shahed нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван", — заявила Санду.
Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что в связи с инцидентом в ведомство будет вызван посол России в Кишиневе.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего в ночь на 13 февраля Украину атаковали 140 российских дронов. 85 из них удалось уничтожить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Еще 52 БПЛА были сбиты с курса так, что они упали на землю и не нанесли ущерба.
По данным украинских военных, от российских атак пострадали Одесская и Харьковская области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале лишь о незначительных повреждениях на земле от обломков БПЛА.