ХАМАС освободил еще трех заложников, в том числе россиянина

Трех израильских заложников передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщает, что они уже находятся на израильской территории и проходят первичный осмотр. Как и в предыдущих случаях, перед освобождением заложникам пришлось подняться на сцену.

ХАМАС передал 29-летнего гражданина России и Израиля Александра Труфванова, 36-летнего гражданина США и Израиля Саги Декель-Хена и 46-летнего израильтянина Яира Хорна. Все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года при нападении на кибуц Нир-Оз.

Перед освобождением из плена, в котором они провели 498 дней, всех троих вывели на сцену в Хан-Юнисе, по обе стороны от них стояли вооруженные автоматами боевики, пишет Reuters.

Армия обороны Израиля отправила освобожденных в приграничный центр для первичного физического и психического обследования, а также для встречи с родственниками.

В обмен на них должны быть освобождены 369 палестинских заключенных и задержанных. Обмен состоялся, несмотря на опасения, что сделка между Израилем и ХАМАС может сорваться до конца 42-дневного прекращения огня.

Труфанов, как говорил посол России в Израиле Анатолий Викторов, получил ранение при захвате в заложники. "К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное", — говорил дипломат.

Уроженец Ростова-на-Дону, Труфанов вместе с семьей репатриировался в Израиль в конце 1990-х годов. Он служил в израильской армии, закончил университет имени Бен-Гуриона и работал инженером. Вместе с невестой Сапир Коэн Труфанов жил в пригороде Тель-Авива, а 7 октября 2023 года был в гостях у семьи Труфанова в кибуце Нир-Оз.

Его отец Виталий Труфанов был убит 7 октября (об этом освобожденному заложнику сообщили только сейчас), мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн были взяты в заложники. Мать и бабушку освободили в ноябре 2023 года после вмешательства российских дипломатов. Коэн попала в группу из 105 заложников, которых тогда же обменяли на палестинских заключенных.

Родственники двух других освобожденных заложников не получали новостей об их состоянии больше года. В начале 2025 года отец Саги Декель-Хена рассказывал, что последний раз он получал информацию о своем сыне в декабре 2023 года.

Яир Хорн был взят в заложники вместе со своим братом Эйтаном. В ноябре 2023 года освободившиеся израильтяне рассказали их матери, что братья не пострадали при нападении на Нир-Оз. С тех пор она ничего не слышала об их состоянии. Эйтан до сих пор оставался в плену ХАМАС, о его судьбе неизвестно.

Это уже шестой обмен с начала прекращения огня 19 января. В ходе первого этапа стороны договорились обменять 33 израильских заложника на около 1900 палестинских заключенных.

До этого ХАМАС уже передал Израилю 16 человек. Из оставшихся 17, по данным обеих сторон, восемь человек мертвы.

Обмену в субботу предшествовали опасения, что хрупкая сделка между Израилем и ХАМАС под угрозой срыва.

В понедельник, 10 февраля, ХАМАС заявил, что Израиль не соблюдает условия соглашения и группировка отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения заложников.

Израиль отрицал нарушение договоренностей.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл заявление ХАМАС нарушением условий сделки о перемирии, а президент США Дональд Трамп пригрозил, что если все заложники не будут возвращены до полудня субботы, "начнется настоящий ад". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал требование Трампа.

Египетские и катарские посредники смогли, как утверждали представители ХАМАС, "устранить препятствия и сократить разрыв" между сторонами.

В итоге в четверг, 13 февраля, группировка заявила, что обмен в субботу пойдет по плану.

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