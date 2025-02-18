Глава оружейного концерна Rheinmetall: Европу на мирных переговорах по Украине "посадили за детский столик"

Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны. Об этом говорится в публикации издания от 18 февраля.

По мнению Паппергера, европейцев не пригласили на переговоры между Россией и США по Украине из-за того, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборону.

"Если вы не инвестируете, если у вас нет силы, они обращаются с вами, как с детьми. За последние 30 лет европейцам было очень удобно говорить: "Хорошо, тратьте один процент [ВВП на оборону], это нормально". Если родители ужинают, то дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно очевидно, что европейцы — дети", — сказал Паппергер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14-16 февраля.

Паппергер сомневается, что усилия президента США Дональда Трампа действительно заставят Россию "прекратить огонь". Но даже в случае прекращения огня, заявил глава Rheinmetall, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в оружие, противостоя угрозе российской агрессии. "У европейцев и украинцев ничего нет на складах", — сказал он, говоря о низких запасах вооружений на континенте.

"Даже если [российско-украинская] война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее", — добавил глава Rheinmetall.

Делегации России и США проведут 18 февраля в Эр-Рияде встречу, на которой обсудят подготовку к возможным мирным переговорам по Украине. Представители Украины, как и Европы, в переговорах не участвуют.

В период с 2021 по 2024 год общие расходы стран Евросоюза на оборону выросли более чем на 30% и составили 326 млрд евро, или около 1,9% ВВП блока. Германия, крупнейшая экономика Европы, в 2024 году направила на оборону около 2% своего ВВП. Трамп настаивает на том, чтобы страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП, хотя до такого уровня расходов далеко даже США.

Rheinmetall — один из крупнейших немецких производителей 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые применяются на войне в Украине. Концерн поставлял Киеву танки, боевые машины пехоты и другую технику, а также открыл в Украине оборонный завод.

Российские власти планировали убийство Паппергера, сообщил в июле 2024 года телеканал CNN, ссылаясь на источники. О подготовке покушения узнала американская разведка, предупредившая об этом Германию. В НАТО подтвердили, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall. По данным немецкого издания Focus, президент РФ Владимир Путин на встрече с военными весной 2024 года называл Паппергера "провокатором войны".

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