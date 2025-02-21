Reuters: представители России и США уже несколько месяцев ведут в Швейцарии тайные переговоры о войне в Украине

Представители России и США в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии, чтобы неофициально обсудить российско-украинскую войну, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Участниками встреч стали люди, у которых есть дипломатический опыт и опыт работы в сфере безопасности, но это не государственные служащие, и неясно, направили ли их правительства России и США, указывает Reuters.

Имена участников не раскрываются. Один из источников отметил, что о встречах в Швейцарии знает небольшое число советников Трампа.

Многие детали остаются неясными, в том числе, что именно обсуждали на встречах, присутствовали ли на них украинцы и когда начались переговоры.

Известно, что некоторые встречи проходили в переходный период в США, то есть после того, как Дональд Трамп победил на выборах президента 5 ноября 2024 года, но до того, как он вступил в должность 20 января 2025 года. Одна из последних встреч, утверждает Reuters, прошла в Женеве одновременно с Мюнхенской конференцией по безопасности, состоявшейся 14-16 февраля.

Собеседники агентства описали встречи в Швейцарии как побочный канал переговоров. Один из источников назвал это переговорами "по второму треку". Этот дипломатический термин описывает неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Источник Reuters предположил, что переговоры по второму треку, возможно, перестали быть актуальными, поскольку в последние недели чиновники из США и России установили официальные контакты.

Белый дом, МИД России и правительство Украины не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Россия и США провели 18 февраля переговоры в Эр-Рияде. Во встрече, в частности, участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона, подготовку ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, а также завершение российско-украинской войны.

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