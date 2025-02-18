Зеленский — о переговорах США и России: у меня сложилось впечатление, что они обсуждают ультиматум Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не пойдет на ультиматумы России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии российско-американские переговоры.

Как передает "Интерфакс-Украина", Зеленский пояснил, что в начале войны Россия поставила Украине ультиматум — в частности, Москва требовала уменьшить численность ВСУ, признать оккупированные территории частью России, а также поставить во главе страны пророссийское руководство.

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", — заявил Зеленский.

Он добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевской области россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с россиянами не было".

"Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", — добавил президент.

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