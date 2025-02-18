"Это подготовка к саммиту Трампа и Путина — он, очевидно, состоится. Думаю, Кремль и Пекин поднимают теперь бокалы с шампанским — как бы то ни было, а изоляция фактически закончилась", — заявил в передаче Spried ar Delfi директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс, комментируя начавшиеся в Саудовской Аравии российско-американские переговоры.

По словам исследователя внешней политики и дезинформации Мартиньша Хиршса, Трамп и министр обороны США Пит Хегсет —"переговорщики-любители", поскольку еще до начала переговоров отдали Кремлю козыри: Украина не будет в НАТО, Украина должна отдать свои полезные ископаемые. Кроме того, они помещают Украину и Россию "в одну коробку", как будто бы не ясно, кто на самом деле начал войну.

По мнению Хиршса, администрация Трампа разделена на две части — есть Трамп и министр обороны Хегсет — не имея никакого опыта в этих вопросах, он повторяет месседжи Трампа. Другой лагерь – это госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлогг, которые говорят: Россия — это не "белый и пушистый авторитарный диктатор, с которым можно дружить".

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