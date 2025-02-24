Лидеры ЕС прибыли в Киев в третью годовщину войны в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыли с визитом в Киев. Лидеры ЕС намерены в третью годовщину полномасштабного вторжения России выразить солидарность с Украиной и пообещать ей дальнейшую поддержку.

"Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону стоит не только судьба Украины. Это судьба Европы", — написала фон дер Ляйен в соцсети X по прибытии в украинскую столицу.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Киев, помимо фон дер Ляйен и Кошты, сегодня прибудут главы государств и правительств 13 стран, еще 24 лидера примут участие в приуроченных к годовщине мероприятиях по видеосвязи. Фон дер Ляйен сопровождают около 20 еврокомиссаров.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Визит считается особенно важным на фоне того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон может резко сократить помощь Киеву. На днях Трамп назвал Зеленского "диктатором" и фактически возложил на него ответственность за начало войны России с Украиной. Также запланированы переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине. Американский лидер заранее сделал Путину ряд уступок, в частности, исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Фон дер Ляйен еще во время поездки на поезде в Киев объявила, что вскоре представит всеобъемлющий план по расширению производства вооружений и укреплению обороноспособности ЕС. Украина тоже должна получить выгоду от этих мер. Кроме того, по словам главы Еврокомиссии, будут предприняты дальнейшие шаги для повышения энергетической безопасности как Украины, так и всего Евросоюза. В числе прочего украинский и молдавский рынки электроэнергии должны быть полностью интегрированы в европейский рынок уже к концу следующего года.

За несколько часов до встречи с Зеленским фон дер Ляйен подчеркнула: "Свободная и суверенная Украина отвечает интересам всего мира". Она считает, что после того, как дефицит бюджета Украины на 2025 год был покрыт, нужно незамедлительно ускорить поставки вооружений и боеприпасов в эту страну.

"Наше тесное партнерство отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы", — считает глава Еврокомиссии. По ее мнению, высокоинновационная и мощная оборонная промышленность Украины может усилить ЕС.

Со своей стороны председатель Евросовета Антониу Кошта в третью годовщину российского вторжения в Украину выступил в поддержку членства Украины в ЕС. "Будущее Украины — в Евросоюзе. А безопасность Украины — это безопасность Европы. Мы хотим справедливого, честного и долгосрочного мира, как и вы", — заявил он в видеообращении к украинцам, опубликованном в ночь на 24 февраля в X.

Кошта подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину с первого дня и продолжит стоять на ее стороне. "Сегодня мы все — украинцы", — заявил он. Он также осудил "жестокие и непростительные" страдания, которые Россия причинила Украине с начала "неспровоцированной войны".

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