Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Он стал 16-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину три года назад.

"Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаги воздействия", — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В частности, в новый пакет санкций вошли меры против "теневого флота", который помогает России обходить ограничения на экспорт нефти. В европейский черный список добавили 74 таких судна, им запрещено заходить в порты и пользоваться услугами европейских компаний.

Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения на импорт первичного алюминия из РФ и экспорт программного обеспечения, используемого для разведки нефтяных и газовых месторождений. Также под запрет попала продажа программного обеспечения для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), соединений хрома и контроллеров, используемые для управления беспилотниками.

В соответствии с 16-м пакетом санкций европейским компаниям отныне запрещено оказывать строительные услуги на российском рынке, в том числе по гражданскому проектированию.

Также ЕС запрещает вещание восьми российских СМИ, которые прямо или косвенно контролируются властями РФ и распространяют пропагандистские нарративы. В их числе — телеканал "Звезда", издания Lenta.ru, EADaily и RuBaltic.

Индивидуальные санкции введены против 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В их числе несколько оборонных предприятий и их руководители, члены Совета Федерации РФ от оккупированных украинских областей, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также:

комик и один из руководителей детского движения "Юнармия" Михаил Галустян;

олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, до недавнего времени один из руководителей "Юнармии" Никита Нагорный;

телеведущие Юлия Барановская и Руслан Осташко;

шахматист, сенатор от аннексированного Крыма Сергей Карякин;

медиаменеджер Кристина Потупчик;

"номинал" Путина Владимир Колбин;

миллиардер Владимир Евтушенков.

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