"Я думаю, перемирие возможно в ближайшие недели". Макрон рассказал об итогах своей встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что верит в возможность заключения перемирия между Россией и Украиной в ближайшие недели. За перемирием должны последовать переговоры о долгосрочном мире. Европа, по словам Макрона, готова дать Украине гарантии безопасности, в том числе направить туда миротворческий контингент.

В интервью Fox News французский лидер сказал, что верит в возможность заключения перемирия между Украиной и Россией "в ближайшие недели".

"Сначала нужно перемирие. Я думаю, оно возможно в ближайшие недели. [...] Если оно не будет соблюдено, то это будет лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — заявил Макрон.

Во время перемирия, продолжил он, можно будет провести переговоры о долгосрочном мире, гарантиях безопасности, территории и восстановлении Украины. США сможет заключить договор о редкоземельных металлах, которое, по мнению Макрона, будет наилучшей гарантией того, что Вашингтон поддерживает суверенитет Украины.

При этом, заявил президент Франции, любое мирное соглашение не должно "быть капитуляцией Украины", его необходимо подкрепить гарантиями безопасности. Среди возможных вариантов таких гарантий Макрон назвал помощь Киеву в том, чтобы у нее была "сильная армия" (как минимум 800 тысяч военнослужащих, уточнил он), и готовность направить в Украину европейский миротворческий контингент.

По словам французского лидера, он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрабатывает предложение, которое будет подразумевать размещение европейских военных "не на линии фронта, а в отдельных оговоренных мирным соглашением локациях". Их присутствие, считает Макрон, "при поддержке США" поможет достичь мира и обозначит "коллективное доверие к нам".

Макрон рассказал, что уже обсудил свои предложения с 30 другими европейскими лидерами, и многие из них, по его словам, готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Президент Франции дал интервью Fox News вскоре после встречи с Трампом и совместной пресс-конференции с американским коллегой. На этой пресс-конференции президент США также заявил, что нацелен сначала заключить перемирие, а затем — долгосрочный мир. Однако он не стал говорить о гарантиях безопасности.

"Мы хотим быстрой, но не хрупкой [мирной] сделки", — сказал на пресс-конференции Макрон.

Президенты Франции и США согласились, что частью соглашения о завершении войны должно быть размещение европейского миротворческого контингента в Украине. Трамп заявил, что он уже обсудил это с президентом России Владимиром Путиным и тот, по словам Трампа, согласится.

"Я специально задал ему [Путину] этот вопрос, — сказал Трамп. — У него нет проблем с этим предложением". Ранее российские власти отвергали идею размещения европейских военных в Украине.

Макрон — первый европейский лидер, встретившийся с Трампом после его возвращения в Белый дом. Следом в Вашингтон на этой неделе отправится Стармер.

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