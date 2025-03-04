Торговые войны Трампа: вступили в силу пошлины против Канады, Мексики и Китая, введены ответные меры

В ночь на вторник начали действовать повышенные пошлины, которые президент США Дональд Трамп указал ввести против импорта из Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это очень мощное оружие, которое политики не использовали, потому что они были либо нечестными, либо глупыми, либо проплаченными. Теперь мы его используем", — сказал Трамп накануне, выступая в Белом доме. Он добавил, что для сделки "не осталось места".

Со вторника товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, облагаются пошлиной в размере 25% их стоимости. Исключение составят канадские энергоносители, с них будут взимать 10%. Пошлины в отношении китайского импорта повышены с 10% до 20%.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава постепенно введет аналогичные пошлины, если Белый дом не пересмотрит свое решение. Первые такие контрмеры начинают действовать уже сегодня, дополнительные — через три недели.

Власти Мексики также обещали принять ответные меры. Подробности будут раскрыты в течение дня.

Китай объявил о введении ответных пошлин. Импорт мяса птицы, пшеницы, кукурузы и хлопка из США будет облагаться пошлиной в размере 15%, импорт сорго, соевых бобов, свинины, говядины, морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции — 10%.

Как отмечает Reuters, на фоне вступления пошлин в силу снизились американские фондовые индексы. Dow Jones упал на 1,48%, S&P 500 — на 1,76%, Nasdaq — на 2,64%. Еще сильнее пострадали акции американских автомобильных компаний, чьи предприятия расположены в том числе в Мексике (например, ценные бумаги Ford подешевели на 4%).

В начале февраля США, Мексика и Канада договорились, что введение пошлин, обещанных Трампом, будет отложено на месяц, за который Мехико и Оттава активизируют усилия по борьбе с нелегальными пересечениями американской границы и перевозке наркотиков. Американский министр торговли Говард Лютник заявил, что соседи США проделали "хорошую работу" по первому пункту, но недостаточную по второму.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !