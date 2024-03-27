Продолжая расследование уголовного процесса о найденном на свалке трупе младенца, полиция просит общественность предоставить любую полезную для следствия информацию, сообщила агентству LETA специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнёва.

7 марта полиция получила сообщение о том, что на сортировочном пункте полигона для отходов в Гробиньской волости Южно-Курземского края обнаружен труп новорожденной девочки.

Полиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы для установления причины смерти ребенка. Досудебное расследование продолжается, и в ходе него было рассмотрено несколько версий, которые не подтвердились.

Поэтому полиция просит предоставить информацию всех, кто что-либо знает в связи с этим делом. Предполагается, что мать младенца не вставала на учет по беременности, но ребенок был доношенным. Согласно имеющейся у полиции информации, девочка родилась в феврале этого года. Полиция просит сообщать о женщинах, которые были беременны, но ребенка у них нет.

Полиция просит предоставлять любую полезную для следствия информацию по телефону 110 или по электронной почте kanc@kurzeme.vp.gov.lv. Анонимность гарантирована.

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