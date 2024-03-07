Городской портал сообщает, что на месте происшествия работает Государственная полиция.
Останки младенца найдены в цехе для сортировки отходов.
Член правления полигона Нормундс Ниедолс сообщил liepajniekiem.lv, что труп ребенка был обнаружен в потоке картонных пакетов.
Он также заявил, что оператор мусора знает, откуда были взяты контейнеры, поэтому, по его мнению, полиция сможет найти виновных.
Как сообщает портал rus.lsm.lv, Государственная полиция отказывает сообщать подробности, ссылаясь на интересы следствия.
"Полиция приехала и поинтересовалась, где находится сортировочный цех. А он — на сдаваемой в аренду территории полигона, этот участок снимает компания Eco Baltia vide. И вот в этом потоке мусора, насколько я слышал, в картонной упаковке и был найден труп младенца. Liepājas RAS работает 24 года, а здесь на полигоне мы принимаем мусор с 2004 года. И первый раз такая ситуация… Внимание полиции было к нам обращено до этого лишь тогда, когда искали [пропавшего] маленького мальчика Ваню Берладина, полицейские ведь тогда всюду искали, каждый куст обследовали!", — рассказал Rus.LSM.lv Нормунд Ниедолс, член правления управляющей полигоном компании Liepājas RAS.
Компания Eko Baltija vide обслуживает ту половину города, которая находится к северу от Торгового канала — то есть Яунлиепаю, Северное предместье, Чертову деревню, Каросту, Тосмаре, Зеленую рощу.