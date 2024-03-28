Прокуратура не против криминализации сексуальных домогательств, но подчеркивает, что в таком случае в законе должно быть очень четко оговорено, какие именно действия недопустимы, заявил агентству LETA генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Министерство юстиции вместе с экспертами начало работу над изменениями в законе, чтобы ввести в Латвии уголовную ответственность за сексуальные домогательства. Стуканс отметил, что действующие регулирование не предусматривает уголовную ответственность за случаи, связанные с действиями преподавателей в отношении студенток.

"Если судить только в публичном аспекте, то на данный момент нельзя привлечь к уголовной ответственность, если только в дальнейшем расследовании не появится физический контакт или что-то еще", – заявил Стуканс.

Глядя на развитие общества и понимание ценностей, Стуканс отметил, что, возможно, Латвия дошла до такой ситуации, что необходимо было бы криминализировать эти действия, если люди иногда не понимают, что причиняют большой вред молодежи.

"Поэтому это решение общества, считаем ли мы сейчас эти действия настолько злыми, что необходима и уголовно-правовая защита", – сказал Стуканс.

Стуканс подчеркнул, что при внесении изменений необходимо обеспечить очень точные формулировки. "Если говорить в общем ключе, мы сделаем такую норму закона не применимой, поскольку всегда будет спор о том, что под ней подразумевается. Поэтому законодательная норма должна быть очень, очень четкой. Должно быть четко написано, что именно недопустимо", – отметил генпрокурор.

Разработка четкой и точной нормы необходима не только следователям полиции и прокуратуры, но и любому гражданину Латвии, так как законы предназначены для людей, чтобы они могли понять, что разрешено, а что нет.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") предлагает ввести уголовную ответственность за сексуальные домогательства, "таким образом позволяя жертвам насилия получить необходимую поддержку и помощь".

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