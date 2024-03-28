Во вторник, 26 марта, полиция по подозрению в поджоге каршерингового автомобиля задержала в Зиепниеккалнсе мужчину, который в попытке бежать выпрыгнул из окна пятого этажа многоквартирного дома.

Мужчина пытался продолжать бежать, несмотря на полученные травмы, но был немедленно задержан и доставлен в медицинское учреждение.

Вызов по поводу сгоревшего автомобиля в Госполицию поступил 26 марта. Пардаугавское управление полиции быстро установило виновного и приехало по адресу для задержания. Подозреваемый не впустил полицию в квартиру, а сам выпрыгнул с пятого этажа.

Установлено, что машиной пользовалась бывшая жена подозреваемого. Ранее мужчина 1989 года рождения был несколько раз судим.

Уголовный процесс ведется по части второй статьи 185 Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем сожжения. За это преступление полагается лищение свободы на срок до 10 лет с пробационным надзором на три года или без него. Суд дал санкцию на арест подозреваемого.

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