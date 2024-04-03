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Военная полиция задержала в Тапа участника произошедшей там драки - военнослужащего войск союзников. Никто из местных жителей не принимал участия в инциденте, сообщил в своем комментарии пресс-секретарь союзников майор Марк Конлин.

"У нас есть рапорт об инциденте, связанном с одним солдатом в Тапа в субботу, 30 марта, - пояснил Конлин в электронном письме в редакцию Virumaa Teataja. - Он был задержан на месте происшествия военной полицией. Мы можем подтвердить, что местные жители к инциденту не причастны. Британская армия ценит дисциплину, и этот инцидент расследуется военной полицией. Мы дадим дополнительные объяснения, когда у нас будет больше информации".

Как пишет Virumaa Teataja, Конлин извинился за задержку с комментарием по поводу инцидента и объяснил, что это связано с текущей ротацией сотрудников в отделе коммуникаций.

Поздно вечером 30 марта на парковке возле магазина Grossi в Тапа произошла драка между солдатами подразделения союзников.

Инцидент произошел между 23.30 и 24 часами и продолжался не меньше двадцати минут.

По словам очевидцев, чтобы утихомирить дравшихся, прибыла специальная группа. "С некоторыми из дебоширов поступили достаточно жестко, им надели наручники и затащили в машины, - рассказал очевидец. - Они и в машине продолжали кричать и стучали в окна. Это чудо, что стекла не побили".

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