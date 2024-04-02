Поздним вечером 30 марта, на автостоянке рядом с магазином Grossi в Тапа (уезд Ляэне-Вирумаа) произошла крупная драка, участниками которой, по мнению очевидцев, могли быть солдаты союзных войск.

По словам полиции, у них нет никакой информации о происшествии, а комментарий Сил обороны пока не поступил. Сотрудники редакции Virumaa Teataja видели ролики, снятые местными жителями на свои телефоны, и слышали описание случившегося.

Подравшиеся между собой мужчины, скорее всего, были солдатами, возможно, союзных войск. И участниками ссоры стала группа людей.

Инцидент произошел между 23.30 и 24.00 и продолжался не менее двадцати минут. По словам очевидцев, для разнимания двух мужчин прибыла группа быстрого реагирования, но неизвестно, была ли это гражданская или военная полиция.

"Некоторых дебоширов довольно жестко повалили, надели наручники и затащили в машины, — рассказал один из очевидцев. — Они продолжали кричать в машине и стучали по окнам. Чудо, что они их не разбили".

В пиццерии, располагающейся в том же районе, как говорят, в начале дня было многолюдно, и среди посетителей преобладали солдаты в гражданской одежде, которые также употребляли алкоголь.

Три года назад в Тапа также была проблема с нарушением общественного порядка солдатами, которые распивали алкоголь, приставали к пассажирам в поездах и дрались с частными лицами в городе. Тогда по одному из случаев даже было возбуждено уголовное дело.

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