Прокуратура предъявила тренеру по баскетболу Андрису Стельмаху обвинение в четырех возможных преступлениях сексуального характера в отношении одной из его учениц, выяснило агентство LETA.

Не называя имени человека, прокуратура подтвердила, что одно обвинение в совершении уголовного деяния предъявлено по статье Уголовного закона за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Еще три обвинения предъявлены по статье Уголовного закона за вовлечение в развратные действия или растление.

За действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор или общественные работы. Такое наказание предусмотрено и за растление.

Ранее в пресс-релизе Госполиции сообщалось, что уголовный процесс был начат 21 апреля 2023 года на основании показаний потерпевшей. По ее утверждениям, с 2014 по 2015 год спортивный тренер, под началом которого девушка на тот момент тренировалась, совершал с ней действия сексуального характера, понимая, что ей не исполнилось 16 лет.

В ходе уголовного процесса было установлено, что до достижения потерпевшей 16 лет сексуальные отношения с обвиняемым у нее были по обоюдному согласию, которые потерпевшая скрывала от родителей и друзей. Через несколько лет, когда жертва достигла совершеннолетия, отношения переросли в брак, который распался вскоре после его заключения.

Также во время расследования не было обнаружено сведений о том, что подозреваемый вступал в сексуальные отношения с другими несовершеннолетними.

Портал Delfi ранее сообщал, что в работе тренера Стельмаха зафиксирован ряд нарушений - эмоциональное насилие в отношении учениц, совращение подопечных и употребление алкоголя в процессе работы.

В апреле прошлого года Стельмаха временно отстранили от работы в Юрмальской спортивной школе, но позже он вернулся на работу и тренирует баскетболисток 16-18 лет.

Согласно информации, опубликованной на сайте Совета Латвийских спортивных федераций (LSFP), Стельмах имеет сертификат тренера по баскетболу категории B, действительный до 23 апреля 2025 года.

Стельмах подал в отставку с должности главного тренера женской баскетбольной сборной Латвии U-18 в конце марта прошлого года после того, как его обвинили в нечестных действиях в матче за бронзовые медали Латвийской женской баскетбольной лиги (LSBL). Команда "Юрмала" в том матче одержала победу с преимуществом, что вызвало широкий резонанс. После этого инцидента Стельмах также приостановил свое участие в Тренерской комиссии LBS.

Сам Стельмах называет информацию о своих возможных нарушениях клеветой и слухами.

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