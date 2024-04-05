Foto: Podlaska KAS

Почти 200 000 пачек белорусских сигарет перехватили возле польско-литовской границы сотрудники Национальной налоговой администрации Польши (КАС).

Грузовик, которым управлял 40-летний гражданин Беларуси, был остановлен для досмотра в Будзиско сотрудниками Таможенно-налоговой службы Подляского воеводского управления.

Как отмечают польские СМИ, мужчина утверждал, что вез контейнер из Латвии, однако не знал, что находится внутри. Когда грузовик просвечивали рентгеном, выяснилось, что в контейнере находились пластиковые коробки, среди которых было спрятано почти 200 000 пачек белорусских сигарет.

В отношении водителя грузовика начато расследование, которое курирует районная прокуратура в Сувалках. Гражданину Беларуси грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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