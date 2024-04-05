Как отмечают польские СМИ, мужчина утверждал, что вез контейнер из Латвии, однако не знал, что находится внутри. Когда грузовик просвечивали рентгеном, выяснилось, что в контейнере находились пластиковые коробки, среди которых было спрятано почти 200 000 пачек белорусских сигарет.