Сотрудники Пограничной службы (ПС) Польши задержали гражданина Афганистана, перевозившего шестерых нелегалов, четверо из которых прятались в багажнике.

По данным ПС Польши, автомобиль остановили для проверки в Будзиско (польско-литовская граница). В автомобиле Ford оказались шестеро нелегалов, у которых не было документов, дающих право на въезд и пребывание в Польше. Для проверки они предъявили только документы из Центра содержания иностранцев в Латвии.

Водитель заявил, что забрал иностранцев из Литвы и должен был перевезти их дальше в Западную Европу.

Задержанные — четверо граждан Индии, а также граждане Пакистана и Сенегала — переданы литовской стороне . Перевозивший их гражданин Афганистана был задержан. За организацию и содействие незаконному пересечению границы ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!