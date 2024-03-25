Литовские пограничники на прошлой неделе задержали в Калварийском крае граждан Сирии, нелегально пересекших границу и направлявшихся в Западную Европу.

По данным Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), на прошлой неделе пограничники, контролирующие шоссе Мариямполе — Сувалки, обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль Lexus с литовскими номерами.

Пограничники решили проверить водителя и пассажиров. За рулем оказался 67-летний гражданин Литвы, представленные им документы не вызвали никаких сомнений в подлинности. Однако, заглянув в салон автомобиля, сотрудники VSAT увидели четырех иностранцев, у которых при себе не было документов. Они представились гражданами Сирии в возрасте от 22 до 32 лет.

Было установлено, что сирийцы проникли в Латвию после незаконного пересечения границы с Беларусью. Воспользовавшись услугами перевозчика, они планировали добраться до одной из стран Западной Европы из Латвии через Литву и Польшу. В ближайшее время иностранцев передадут латвийской стороне. Водитель задержан, против него начат уголовный процесс.

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