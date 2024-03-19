В минувшие выходные литовские пограничники задержали

гражданина Латвии, который пытался провезти четырех нелегальных мигрантов — граждан Афганистана — в Западную Европу.

Как отмечают в Государственной службе погранохраны Литвы, автомобиль Saab 9-3 с латвийскими госномерами остановили для проверки в ночь с субботы на воскресенье возле деревни Сеносес Радишкес. За рулем оказался 45-летний гражданин Латвии, предъявивший личные документы, а также документы на автомобиль.

Его пассажирами оказались четверо молодых афганцев в возрасте от 20 до 31 года. При себе у них не было документов, дающих право

на въезд и пребывание в Литве.

Водитель объяснил пограничникам, что ему через приложение Telegram поступило предложение забрать четырех человек в одном из городов Латвии и отвезти их в Германию. За эту услугу было предложено вознаграждение в размере 700 евро за каждого нелегала.

Один из афганцев также рассказал пограничникам, что их группа проникла в Латвию на неустановленной территории после незаконного пересечения границы между Беларусью и Латвией.

Начато досудебное расследование по факту незаконного перемещения людей через государственную границу из корыстных побуждений. За такое преступное деяние закон предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Гражданин Латвии, перевозивший нелегальных мигрантов, был подвергнут предварительному заключению на три месяца. Его машина отправлена на временное хранение на пограничный пункт Калвария.

Четверо граждан Афганистана задержаны, в ближайшее время они будут переданы латвийским пограничникам.

В прошлом году Государственная служба погранохраны Литвы зафиксировала значительный рост нелегальной миграции из Латвии. Всего в 2023 году задержано 1193 нелегала, которые были перевезены или покинули Латвию самостоятельно.

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