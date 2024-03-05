Foto: VSAT (Lietuva)
Литовские пограничники задержали гражданина России, имеющего временный вид на жительство в Латвии, который, как предполагает следствие, за вознаграждение пытался переправить пятерых нелегалов в страны Западной Европы. По предварительным данным, иностранцы, представившиеся гражданами Индии, проникли в Латвию нелегально, перейдя границу со стороны Беларуси.

Автомобиль Opel Zafira с латвийскими номерами остановили для проверки на дороге Мариямполе — Сувалки, неподалеку от деревни Салапераугис. Машина, которой управлял 34-летний россиянин с латвийским ВНЖ, направлялась в сторону Польши.

При проверке багажника пограничники обнаружили два мокрых рюкзака. Водитель признался, что оставил людей за 7 километров от границы, в лесу. После перевозки их из Латвии в Польшу он должен был получить по 700 евро за каждого человека.

Придя в указанное гражданином России место, литовские пограничники обнаружили пятерых мужчин, которые представились гражданами Индии, правда, у них не оказалось документов, удостоверяющих личность. Сообщается, что им от 19 до 38 лет.

Пограничники задержали и водителя, и нелегалов. Выяснилось, что иностранцы, выдававшие себя за граждан Индии, проникли в Латвию, незаконно перейдя границу со стороны Беларуси. Воспользовавшись услугами перевозчика, они планировали добраться до одной из стран Западной Европы из Латвии через Литву и Польшу.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За такое преступное деяние литовским законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчин, представившихся гражданами Индии, временно разместили в Центре регистрации иностранцев, а гражданина России заключили под стражу на три месяца.

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