В ночь на понедельник при проверке документов пассажиров, ехавших в международном автобусе по маршруту "Таллинн — Берлин", шауляйские пограничники задержали двух мужчин, представившихся гражданами Турции.

Проверка показала, что иностранцы подделали вид на жительство в Греции. При этом у них нашли удостоверения просителей убежища в Латвии. Согласно законодательству, они не могли покидать страну, пока их заявления находятся в стадии обработки.

По данному делу возбуждено досудебное расследование по факту фальсификации документа или владения поддельным документом. За подделку вида на жительство задержанных могут оштрафовать, арестовать или же отправить в места лишения свободы на срок до трех лет.

В Службе погранохраны Литвы пояснили, что очень часто нелегалы используют схему, когда, въезжая в ЕС, они подают заявление о предоставлении убежища в первой стране Евросоюза, а затем начинают искать возможности сбежать в Западную Европу.

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