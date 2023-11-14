Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы задержали в конце прошлой недели гражданина Латвии, который предъявил им фальшивые водительские прав.

Автомобиль BMW, в котором ехал латвиец, пограничники остановили для проверки на шоссе Мариямполе — Сувалки, неподалеку от деревни

Салапераугис. Мужчина предъявил паспорт 42-летнего гражданина Латвии и водительские права, выданные в Великобритании. Однако у пограничников возникли сомнения относительно подлинности прав, поэтому они решили проверить их более тщательно.

Было установлено, что права не были изготовлен в соответствии с требованиями к изготовлению ценных бумаг и документов. Также проверяющие констатировали имитацию микротекста и голограммы.

В итоге, гражданин Латвии признался, что дома его лишили водительских прав за различные нарушения правил дорожного движения, поэтому он решил купить британские фальшивые документы, уплатив за них 400 евро.

В отношении нарушителя начато досудебное расследование по факту фальсификации документа или его хранения. За подобное преступное деяние закон предусматривает арест или лишение свободы на срок до 4 лет. Гражданин Латвии заключен под стражу на один месяц.

Фото: VSAT (Lietuva)

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