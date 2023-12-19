Литовские пограничники задержали в Лаздийском районе Литвы гражданина Латвии, который перевозил в своем автомобиле Volvo V40 группу нелегалов.

Машину для проверки остановили возле деревни Тарнаука, примерно в одном километре от границы с Польшей. В салоне машины находился 62-летний латвиец и его пассажиры — три гражданина Шри-Ланки (в возрасте 35, 39 и 42 лет), ранее подавших прошения о предоставлении им убежища в Литве и размещенных в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Иностранцы имели право свободно передвигаться только по территории Литвы. По предварительным данным, ланкийцы пытались бежать в Западную Европу. С помощью гражданина Латвии они намеревались через Польшу добраться до Германии. Каждый из иностранцев в случае удачной поездки должен был заплатить водителю по 2000 евро.

По делу начато досудебное расследование. Пограничники выяснили, что задержанный гражданин Латвии 25 января 2023 года был приговорен Каунасским районным судом к 6 месяцам лишения свободы за аналогичное преступление. Из мест заключения он вышел в мае этого года и вернулся к прежнему "ремеслу".

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