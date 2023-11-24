Сотрудники пограничной службы и полиции Польши задержали гражданина Болгарии, перевозившего троих иностранцев. Мужчина забрал иностранцев из Латвии и должен был отвезти их в Германию.

По данным польских СМИ, задержание провели 17 ноября, в местечке Гибы (Сейненский повят Подляского воеводства Польши). Сотрудники пограничного поста совместно с местными полицейскими, занимающимися предотвращением и борьбой с нелегальной миграцией, остановили для досмотра автомобиль Volvo.

Помимо водителя, гражданина Болгарии, в машине находились еще трое человек. Проверка показала, что это двое граждан Сирии (обоим по 21 году) и 30-летний гражданин Ирана. Иностранцы не имели документов, дающих право на въезд и пребывание в Польше. Водитель рассказал, что забрал группу в Латвии и собирался отвезти в Германию.

По данным пограничной службы Польши, 56-летнему гражданину Болгарии предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы. По решению суда он был арестован на 3 месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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