Пограничники Калварийской заставы задержали граждан Латвии, перевозивших нелегальных мигрантов. Водитель с компаньоном на автомобиле везли четверых нелегалов из Латвии. Нелегалы попросили убежище в Латвии, поэтому по закону не могли покидать ее территорию.

В среду один из экипажей пограничников около деревни Каружай (Лаздийский район), на дороге Лаздияй-Калвария решил проверить автомобиль Toyota Prius с латвийскими номерами. Автомобилем управлял 44-летний гражданин Латвии, на месте пассажира сидел его 35-летний соотечественник. У них документы были в порядке. Однако в машине были еще четверо человек, ни у одного из них не было документов, разрешающих находиться в Литве и шенгенской зоне. Выяснилось, что в салоне и в багажнике ехали четверо граждан Ирана: 21-летняя женщина 20, 26 и 29-летние мужчины. Они предъявили документы просителей убежища.

Пограничники задержали компанию. Во время допроса водитель сказал, что получил бы за перевозку каждого нелегала 1000 евро. Латвийцы были задержаны. Было начато расследование по факту перевозки нелегалов. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Нелегалов временно поселили в одном из отделений СОГГ. Выяснилось, что они нелегально пришли в Латвию из Беларуси и попросили там убежище.

Пока заявка рассматривается просители убежища не могут покидать территорию страны Однако для большинства нелегалов Литва и Латвия — только транзитные страны, они пытаются попасть в страны Западной Европы. Иранцев передадут латвийским пограничникам. В этом году в Литве задержано большое число нелегалов из Латвии.

До 8 ноября 2023 г было задержано 1100 человек, которые сами или с помощью посредников уехали из Латвии и следовали через Литву на Запад (в 2022 г. были задержаны всего 84 таких мигранта).

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