По информации Федеральной полиции Германии, 14 ноября неподалеку от немецко-польской границы, в окрестностях Пазевалька (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) для проверки был остановлен фургон, в котором провозили группу афганских нелегалов.
На допросах граждане Афганистана (девять человек) рассказали, что прибыли в Германию через Российскую Федерацию, Белоруссию, Латвию, Литву и Польшу. Также установлено, что гражданин Украины подобрал группу нелегалов в Латвии и перевез ее туда, где было условлено. В полиции сообщили, что людей перевозили в фургоне без сидений и ремней безопасности.
После завершения полицейских процедур афганцев отправили в центр первичного приема в Штерн-Бухгольце.
Тем временем прокуратура подала в районный суд Пазевалька ходатайство об аресте перевозчика. В рамках расследования было установлено, что украинец повторно попался на перевозке нелегалов.