На допросах граждане Афганистана (девять человек) рассказали, что прибыли в Германию через Российскую Федерацию, Белоруссию, Латвию, Литву и Польшу. Также установлено, что гражданин Украины подобрал группу нелегалов в Латвии и перевез ее туда, где было условлено. В полиции сообщили, что людей перевозили в фургоне без сидений и ремней безопасности.