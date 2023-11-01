В минувший понедельник сотрудники Подляского отделения пограничной службы Польши задержали 56-летнего гражданина Латвии, который вез в своем автомобиле Volvo троих граждан Сирии и одного марокканца.

По данным польских СМИ, нелегалов обнаружили во время проверки, которую проводили на дороге возле местечка Рутка-Тартак польская полиция и пограничники.

У иностранцев не оказалось документов, дающих им право легального въезда и пребывания в Польше. У сирийцев и марокканца нашли лишь документы из центра для размещения иностранцев в Латвии. Нелегалы переданы литовским властям, а курьер задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

С начала этого года на польско-литовской границе задержаны более 70 человек, подозреваемых в помощи или организации незаконного перемещения людей через государственную границу.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram