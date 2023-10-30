В минувшее воскресенье патруль погранпункта Пыхьяской префектуры проверил в таллиннском порту Ванасадам мужчину, который привел пограничников к трем гражданам Ирана, нелегально находящимся в Эстонии.

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, в воскресенье в Таллиннском порту Ванасадам пограничный патруль задержал при проверке мужчину, у которого не было документа, удостоверяющего личность. Мужчина заявил, что его документы находятся в гостинице, расположенной рядом с терминалом.

Патруль направился вместе с мужчиной в гостиничный номер, где находились еще три человека: две женщины и один мужчина. Они предъявили выданные в Латвии свидетельства о регистрации лиц — в данном случае, граждан Ирана — ищущих убежище. Патруль задержал этих трех человек и доставил их в Центр временного содержания.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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