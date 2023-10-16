Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы на прошлой неделе задержали гражданина Латвии, который незаконно провез чрез Литву в Польщу трех сирийских нелегалов. Теперь подозреваемому грозит тюремное заключение на несколько лет.

Автомобиль Opel Corsa с латвийскими номерами остановили при попытке выезда из Литвы возле деревни Салапераугис (Калварийское самоуправление Мариямпольского уезда). Внимание пограничников, патрулировавших дорогу Мариямполе — Сувалки, привлекли пассажиры 25-летнего гражданина Латвии. При проверке оказалось, что в салоне находились граждане Сирии: 38-летняя женщина, 19-летний юноша, а также 27-летний мужчина.

В ходе разговора латвиец признался, что ему пообещали за перевозку нелегалов из Латвии в Польшу 3000 евро.

В итоге, и гражданина Латвии, и его пассажиров задержали, а затем начали досудебное расследование по факту незаконной перевозке людей через государственную границу. За это преступление уголовным законом Литвы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также литовским пограничникам удалось установить, что сирийцы прибыли в Литву из Латвии, куда они незаконно перебрались из Беларуси.

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