В ходе допроса выяснилось, что 18 граждан Индии и пять граждан Эритреи, которым удалось добраться до столицы, ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.
Мужчины были задержаны в соответствии со статьей 51 Закона об иммиграции и помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.
Всего в среду пресечены попытки 73 человек незаконно пересечь границу между Латвией и Беларусью, а с начала года границу пытались пересечь 10 555 нелегалов. Два человека были впущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
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