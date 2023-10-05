В среду, 4 октября, после проверки полученной от Rīgas meži информации о подозрительных людях в лесу, в лесном массиве в Плаканциемсе была задержана группа из 23 мужчин, сообщает Государственная пограничная охрана.

В ходе допроса выяснилось, что 18 граждан Индии и пять граждан Эритреи, которым удалось добраться до столицы, ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

Мужчины были задержаны в соответствии со статьей 51 Закона об иммиграции и помещены в центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

Всего в среду пресечены попытки 73 человек незаконно пересечь границу между Латвией и Беларусью, а с начала года границу пытались пересечь 10 555 нелегалов. Два человека были впущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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