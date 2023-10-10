В неком заброшенном доме в Яунциемсе пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов. Во время задержания один из нелегалов неоднократно нападал на пограничника, распыляя перечный газ из баллончика. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной пограничной охране.

Задержание состоялось в понедельник, 9 октября. В результате длительных оперативных мероприятий были задержаны как граждане Латвии за оказание поддержки и перемещение несколько граждан Эритреи, так и 13 человек без удостоверяющих личность документы, а также действительных виз или разрешений на пребывание в стране.

Во время задержания один из нелегалов активно противился происходящему и неоднократно нападал на пограничника, распыляя ему в лицо перечный газ из баллончика.

В вещах задержанных пограничники также обнаружили несколько иностранных документов с явными признаками подделки, а также предмет, похожий на пневматическое оружие.

Уже сообщалось, что агрессия мигрантов усиливается — в сторону пограничников со стороны Беларуси неоднократно летели камни.

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